فيديو. سحابة من الضباب الدخاني السام تغلف نيودلهي: توقف البناء وإغلاق المدارس

يتصاعد تلوث الهواء في شمال الهند سنويا، لا سيما في فصل الشتاء، بسبب حرق المزارعين لمخلفات المحاصيل الزراعية في المناطق الريفية. هذا الحرق يتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، مما يساهم في حبس الدخان في الهواء، ليتم دفعه نحو المدن حيث تساهم انبعاثات السيارات في زيادة التلوث.

وقال حبيب الرحمن، سائح زار النصب التذكاري "بوابة الهند" يوم الثلاثاء، إنه شعر بعدم الارتياح بسبب الأجواء السامة في المدينة، مضيفاً: "التلوث في هذه المدينة يؤثر على الرؤية، ويسبب مشاكل في العيون والتنفس، ويشكل خطراً على الصحة بشكل عام".