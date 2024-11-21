فيديو. للمرة السابعة في عام.. ثوران بركان في شبه جزيرة ريكيانيس بآيسلندا

وقع الثوران في منطقة سوندنوكاجيغار بالقرب من ستورا سكوجفيل، وبدأ في الساعة 00:14 بتوقيت وسط أوروبا. وقد أدى هذا الحدث إلى تشكل شق بطول 3 كيلومترات في الأرض. على الرغم من التحذيرات بشأن انبعاثات الغاز السامة، وخاصة في منطقة غريندافيك القريبة، حيث تسببت الانفجارات السابقة في أضرار للممتلكات وتعطيل وسائل النقل، أكدت السلطات الأيسلندية أنه لا يوجد تأثير على حركة الطيران.

منذ عام 2021، شهدت شبه جزيرة ريكجانيس ثورات بركانية متكررة بعد أكثر من 800 عام من الهدوء، وآخرها كان في 23 أغسطس/آب من العام الجاري. هذه الثورات المستمرة أثارت قلقًا بشأن التأثيرات طويلة الأمد على المنطقة، التي تقع على مقربة من العاصمة.