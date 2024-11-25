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سيارات مطمورة جزئياً تحت الوحل بعد انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في لاباز، بوليفيا، 24.11.2024
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فيديو. بوليفيا: انهيار أرضي يدمّر 40 منزلاً في لاباز بعد أشهر من الجفاف

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في حادث مأسوي، تسبب انهيار أرضي في مدينة لاباز، بوليفيا، في تدمير 40 منزلاً بعد شهور من الجفاف الشديد الذي شهدته المنطقة.

الحادث وقع على سفح التل الذي يشتهر ببنيته غير المنظمة، ما يجعل المنطقة أكثر عرضة للانهيارات الأرضية. رئيس البلدية، إيفان أرياس، أرجع السبب الرئيسي للانهيار إلى البناء غير القانوني في هذه المنطقة شديدة الانحدار.

وعلى الرغم من الأضرار الكبيرة، أفادت السلطات بأن عملية الإنقاذ أسفرت عن إخراج ستة أشخاص من تحت الأنقاض، دون أن يتم تسجيل أي إصابات خطيرة. في هذا السياق، أصدرت السلطات المحلية إنذارًا برتقاليًا، محذرة من مخاطر فيضانات نهرية قد تؤثر على شوارع المدينة، في ظل التوقعات بهطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة.

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