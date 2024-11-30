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أناس يتجولون في كاتدرائية نوتردام دو باريس بينما يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النصب التذكاري الذي تم ترميمه، الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في باريس.
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فيديو. بعد خمس سنوات من الترميم.. ماكرون يحضر إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام

بعد أكثر من خمس سنوات من الترميم، أعيد فتح كاتدرائية نوتردام في باريس أمام العالم. خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم الكشف عن الجزء الداخلي المجدد للكاتدرائية، الذي يعكس طابعها في العصور الوسطى، مع مساحات واسعة ونوافذ زجاجية ملونة مضاءة بالضوء الطبيعي.

كانت الكاتدرائية تستقطب ملايين الزوار سنويًا قبل الحريق الذي اندلع في 15 أبريل 2019 وأدى إلى إغلاقها وتحويلها إلى منطقة مغلقة، لا يسمح بدخولها سوى للحرفيين والمعماريين المكلفين بإعادة بناء المعلم التاريخي.

رغم تجديد الجزء الداخلي، لا تزال الكاتدرائية محاطة بموقع بناء خارجي، مع وجود السقالات والرافعات، وسيُسمح للجمهور بزيارة المعلم التاريخي مجددًا بدءًا من 8 ديسمبر.

يُذكر أن زيارة ماكرون تمثل بداية سلسلة من الفعاليات التي تواكب إعادة افتتاح الكاتدرائية. ومن المقرر أن يعود الرئيس في 7 ديسمبر لإلقاء خطاب وحضور قداس تكريس المذبح الجديد في اليوم التالي.

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