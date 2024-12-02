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عشاق لعبة "لعبة الحبار" يلعبون لعبة الضوء الأحمر والأخضر في الشانزليزيه
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فيديو. من شاشات نتفليكس إلى قلب باريس: "لعبة الحبار" تختار أبطالها الجدد

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شهدت جادة الشانزليزيه يوم الأحد تجمع 456 مشاركًا، مرتدين البدلات الخضراء الشهيرة ومزودين بأجهزة استشعار الحركة، للمشاركة في نسخة حية من لعبة "ضوء أحمر، ضوء أخضر".

وتحت أعين الحراس الورديين ومراقبة دمية "يونغ-هي" الشهيرة وفي أجواء مشحونة بالحماس، تنافست الفرق في محاولات متكررة لتخطي المرحلة دون أن يتم رصد حركتهم. وقد تحدى المشاركون البرد القارس واندفعوا نحو الفوز بجائزة استثنائية: دعوة لحضور العرض الأول والخاص للموسم الثاني المرتقب من مسلسل "لعبة الحبار" في 10 ديسمبر، حيث سيتم كشف النقاب عن أول حلقتين من الموسم الجديد.

ويُذكر أن "لعبة الحبار"، التي استحوذت على اهتمام العالم منذ انطلاقها في 2021، تعود بموسمها الثاني يوم 26 ديسمبر. وقد أكدت نتفليكس أن هذا الحدث، الذي نُظم بالتعاون مع لجنة الشانزليزيه، جاء احتفالًا بعودة المسلسل بطريقة تفاعلية تُبرز شغف الجماهير وتعزز حماسهم للموسم الجديد.

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