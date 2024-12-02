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عائلة تتجول في حديقة مزينة بأضواء عيد الميلاد في وسط مدينة زغرب 30 تشرين الثاني نوفمبر 2020
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فيديو. من الأضواء إلى رائحة التوابل.. مهرجان عيد الميلاد في زغرب يعكس سحر كرواتيا

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تمكنت زغرب من جذب أكثر من 120 ألف زائر دولي خلال مهرجان استمر على مدار ستة أسابيع في العام الماضي بعيد الميلاد. وقال رئيس مجلس السياحة في المدينة إنه تم حجز الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى بالكامل في هذا العام. فكيف تبدو الاحتفالات هناك؟

يمكنك أن ترى الأشجار التي تم تزينها باستخدام إضاءة جميلة. ويمكنك أن تلاحظ الأضواء وهي تنير المباني في المركز التاريخي للمدينة. وذلك في المهرجان الخامس عشر السنوي لعيد الميلاد، في زغرب عاصمة كرواتيا.

ستشم رائحة التوابل عندما تقترب من أكشاك الطعام التي أقامها صناع الأطعمة التقليدية. وستجد أن الفريتولي من بين أكثر الاطعمة مبيعًا، وهي حلوى كرواتية تقليدية لعيد الميلاد تشبه الكعك الصغير.

قال توميسلاف توماسيفيتش عمدة زغرب: "أتوقع أن يكون لدينا مهرجان رائع، وأعتقد أن شعب زغرب سوف يكون مضيفًا جيدًا لجميع ضيوفنا مجددا".

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