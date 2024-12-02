فيديو. من الأضواء إلى رائحة التوابل.. مهرجان عيد الميلاد في زغرب يعكس سحر كرواتيا

يمكنك أن ترى الأشجار التي تم تزينها باستخدام إضاءة جميلة. ويمكنك أن تلاحظ الأضواء وهي تنير المباني في المركز التاريخي للمدينة. وذلك في المهرجان الخامس عشر السنوي لعيد الميلاد، في زغرب عاصمة كرواتيا.

ستشم رائحة التوابل عندما تقترب من أكشاك الطعام التي أقامها صناع الأطعمة التقليدية. وستجد أن الفريتولي من بين أكثر الاطعمة مبيعًا، وهي حلوى كرواتية تقليدية لعيد الميلاد تشبه الكعك الصغير.

قال توميسلاف توماسيفيتش عمدة زغرب: "أتوقع أن يكون لدينا مهرجان رائع، وأعتقد أن شعب زغرب سوف يكون مضيفًا جيدًا لجميع ضيوفنا مجددا".