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شولتس خلال زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا
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فيديو. المستشار الألماني وزيلينسكي يزوران المستشفى العسكري في كييف ويجتمعان بالجنود الجرحى

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زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس مستشفى عسكريًا في كييف يوم الاثنين، في زيارة تعكس الدعم المستمر من برلين لأوكرانيا في ظل الصراع المستمر.

ووفقًا للمكتب الرئاسي الأوكراني، ناقش الزعيمان مع الجنود الجرحى إصاباتهم خلال المعارك في مناطق خاركيف ولوغانسك ودونيتسك وسومي، واستمعوا إلى تفاصيل مسار علاجهم.

شولتس، الذي يقوم بزيارته الأولى إلى أوكرانيا منذ أكثر من عامين ونصف، عبّر عن أمنياته بالشفاء العاجل للجنود، وشاركهم في التقاط الصور التذكارية. 

وتأتي هذه الزيارة بعد أسابيع من انتقاد زيلينسكي له بسبب مكالمة هاتفية أجراها الزعيم الألماني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن شولتس في زيارته المفاجئة عن إمدادات عسكرية جديدة بقيمة تصل إلى 650 مليون يورو، وذلك في إطار التعاون الدفاعي المستمر بين برلين وكييف.

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