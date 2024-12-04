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لبنانيون يستخرجون ضحايا الحرب المدفونين مؤقتاً لتشييعهم في بلداتهم الأصلية
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فيديو. مدينة صور اللبنانية تودع قتلاها.. مراسم مهيبة لنقل الضحايا إلى مثواهم الأخير

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تجمع العشرات من اللبنانيين في مدينة صور يوم الاثنين لتوديع أحبائهم الذين سقطوا ضحايا للهجمات الإسرائيلية الأخيرة. وفي مشهد مهيب ومؤثر، جرت مراسم استخراج جثامين القتلى من مقبرة مؤقتة أقيمت خلال فترة الحرب، استعدادا لنقلهم إلى مدافن بلداتهم الأصلية.

وقالت ليلى غزالة، إحدى الحاضرات في المراسم: "لم يقف أحد بجانبنا، لا دولة ولا مجتمع دولي. نحن نبكي على الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل أرضنا."

وضمت المقبرة المؤقتة 192 جثة، معظمهم قتلوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية على المدينة، وفقًا لتصريحات وسام غزال، كبير أطباء وزارة الصحة اللبنانية في قضاء صور. 

وأوضح غزال، أن صعوبة الوصول إلى القرى المتضررة ونزوح السكان حال دون دفن الضحايا في بلداتهم خلال فترة الحرب الإسرائيلية على لبنان. 

ونفذت عملية استخراج الجثث وإعادة دفنها بالتنسيق بين إدارة الدفاع المدني اللبناني ووزارة الصحة، بالتعاون مع دار الإفتاء الشيعية.

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