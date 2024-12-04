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ناصر، 8 أعوام، إلى اليسار، يتحدث إلى ضياء العديني، إلى اليمين، بعد وصوله إلى مطار بورتلاند الدولي، أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية، في 02.12.2024.
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فيديو. ناصر: رحلة الأمل من غزة إلى حياة جديدة في بورتلاند

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في مشهد مؤثر ومليء بالأمل، وصل الطفل الفلسطيني ناصر، البالغ من العمر 8 سنوات، إلى مدينة بورتلاند بولاية أوريغون مساء يوم الاثنين، بعد أن خسر يده في الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس.

وجاء وصوله ضمن مجموعة من الأطفال الذين تم إجلاؤهم من غزة لتلقي العلاج الطبي في الولايات المتحدة، بدعم من جمعية الإغاثة الطبية للأطفال الفلسطينيين.

وقد تعرض ناصر لجروح خطيرة في مايو 2024 عندما دمرت قنبلة منزله في جباليا، ما أدى إلى فقدانه يده ومقتل شقيقتيه. أما والدته مروة، فقد نجت لكنها فقدت ساقها نتيجة الانفجار. وتولت الجمعية تنظيم عملية الإجلاء، مانحة ناصر ووالدته فرصة للحصول على علاج طبي تخصصي في مستشفى شراينرز للأطفال في بورتلاند.

وكان استقبال ناصر ووالدته مليئًا بالحب والدعم، حيث تجمّع عشرات المتطوعين من الفرع المحلي للجمعية لاستقبالهم بالزهور واللافتات والهدايا. وقالت انتصار أميركاني، رئيسة الفرع المحلي للجمعية: "نشعر بتواضع كبير أمام هذا الدعم الذي يظهر لناصر أنه لم يُنسَ".

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