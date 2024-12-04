فيديو. ناصر: رحلة الأمل من غزة إلى حياة جديدة في بورتلاند

وجاء وصوله ضمن مجموعة من الأطفال الذين تم إجلاؤهم من غزة لتلقي العلاج الطبي في الولايات المتحدة، بدعم من جمعية الإغاثة الطبية للأطفال الفلسطينيين.

وقد تعرض ناصر لجروح خطيرة في مايو 2024 عندما دمرت قنبلة منزله في جباليا، ما أدى إلى فقدانه يده ومقتل شقيقتيه. أما والدته مروة، فقد نجت لكنها فقدت ساقها نتيجة الانفجار. وتولت الجمعية تنظيم عملية الإجلاء، مانحة ناصر ووالدته فرصة للحصول على علاج طبي تخصصي في مستشفى شراينرز للأطفال في بورتلاند.

وكان استقبال ناصر ووالدته مليئًا بالحب والدعم، حيث تجمّع عشرات المتطوعين من الفرع المحلي للجمعية لاستقبالهم بالزهور واللافتات والهدايا. وقالت انتصار أميركاني، رئيسة الفرع المحلي للجمعية: "نشعر بتواضع كبير أمام هذا الدعم الذي يظهر لناصر أنه لم يُنسَ".