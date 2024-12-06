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الطعام أصبح غاية لا تدرك في غزة
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فيديو. بين صراع الظلم والمجاعة: الفلسطينيون يواجهون قسوة الأزمات الإنسانية في غزة

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وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، شهدت مدينة خان يونس، جنوب القطاع، مشهدًا مأساويًا يوم الجمعة حيث اصطفت حوالي 200 عائلة مشردة أمام مطبخ خيري في محاولة يائسة للحصول على وجبة واحدة.

وعلى الرغم من محاولات العديد من العائلات للحصول على حصصهم من الطعام، لم يتمكن سوى القليل منهم من سد رمقه، فيما بقي آخرون يتصارعون على فتات الأرز المتبقي في الأوعية الفارغة.

ووسط تلك المشاهد القاسية، قالت سمح صقر، إحدى السيدات النازحات: "نحن لا نريد أن نأكل، نريد أن نطعم الأطفال فقط.. إذا أكل الأطفال، فهذا يكفي." وبينما كانت الأمهات تحمل أواني فارغة، كانت الأطفال يصرخون وينتظرون بصبر في طابور طويل. لكن المطابخ الخيرية، التي تكافح أيضًا مع نقص المواد الأساسية، لم تتمكن من تلبية احتياجات الجميع، مما أدى إلى مشهد مؤلم من الإحباط والعجز.

ووفقًا لتقرير برنامج الأغذية العالمي، فإن الوضع الإنساني في غزة يقترب من الانهيار في ظل القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات وغياب الأمن في المنطقة. ومع اقتراب المجاعة، يواجه الفلسطينيون في غزة أزمة غذائية غير مسبوقة، مما يزيد من تعقيد معاناتهم اليومية.

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