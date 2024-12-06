فيديو. ليون تحتفي بربع قرن من الإبداع.. مهرجان الأضواء يعود بتجربة استثنائية

ومن المقرر أن يشهد المهرجان عودة العديد من الأعمال الضوئية الشهيرة إلى جانب تقديم عروض جديدة موزعة على 28 موقعًا، في الفترة من 5 إلى 8 كانون الأول/ ديسمبر.

ويتضمن مهرجان هذا العام 32 عملاً فنيًا ضوئيًا، منها ستة أعمال بارزة تتحدث عن تاريخ المدينة، كما أضيفت مواقع جديدة مثل ساحة "غرو كايو" في "لا كروا روس" وحديقة "جيرلاند" في الدائرة السابعة، مما يتيح للزوار فرصة استكشاف إبداعات فنية في أماكن جديدة.

وستضاء شوارع المدينة كل مساء من الساعة 7 إلى 11 مساءً، وأما يوم الأحد فستكون من الساعة 6 إلى 10 مساءً.

ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان أكثر من مليوني زائر خلال أيامه الأربعة، ليعيد الحياة إلى شوارع ليون وعاصمة بلاد الغال.