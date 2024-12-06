Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
يحتفل مهرجان الأضواء في ليون بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسه هذا العام
No Comment

فيديو. ليون تحتفي بربع قرن من الإبداع.. مهرجان الأضواء يعود بتجربة استثنائية

آخر تحديث:

تحتفل مدينة ليون هذا العام بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس مهرجان الأضواء الشهير، الذي يجمع بين التقاليد والابتكار، مع التركيز بشكل خاص على الطبيعة والبيئة وإعادة التدوير.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان عودة العديد من الأعمال الضوئية الشهيرة إلى جانب تقديم عروض جديدة موزعة على 28 موقعًا، في الفترة من 5 إلى 8 كانون الأول/ ديسمبر.

ويتضمن مهرجان هذا العام 32 عملاً فنيًا ضوئيًا، منها ستة أعمال بارزة تتحدث عن تاريخ المدينة، كما أضيفت مواقع جديدة مثل ساحة "غرو كايو" في "لا كروا روس" وحديقة "جيرلاند" في الدائرة السابعة، مما يتيح للزوار فرصة استكشاف إبداعات فنية في أماكن جديدة.

وستضاء شوارع المدينة كل مساء من الساعة 7 إلى 11 مساءً، وأما يوم الأحد فستكون من الساعة 6 إلى 10 مساءً.

ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان أكثر من مليوني زائر خلال أيامه الأربعة، ليعيد الحياة إلى شوارع ليون وعاصمة بلاد الغال.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان