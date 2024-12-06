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متظاهرون يتجمعون خارج الجمعية الوطنية للمطالبة بعزل رئيس البلاد، سيول، كوريا الجنوبية، 05.12.2024
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فيديو. كوريا الجنوبية: مظاهرات في سيول تطالب باستقالة الرئيس يون وتدعو الحزب الحاكم إلى اتخاذ موقف حاسم

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تجمع الآلاف من المواطنين في كوريا الجنوبية يوم الجمعة أمام البرلمان في سيول، مطالبين حزب "سلطة الشعب" الحاكم بالانضمام إلى حركتهم لإسقاط الرئيس يون سوك يول.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الرئيس وحثوا الحزب الحاكم على التصويت لصالح عزله في التصويت المقرر عقده يوم السبت.

وفي تصريح مفاجئ، قال هان دونغ هون، زعيم حزب "سلطة الشعب" الذي ينتمي إليه الرئيس، إن تصرفات يون تعكس ميولاً "متطرفة" قد تدفعه لإعادة فرض الأحكام العرفية، ما يهدد أمن كوريا الجنوبية، مؤكدًا أنه من الضروري أن تعزل سيول الرئيس لحماية البلاد.

واعتبرت الأحزاب المعارضة، أن محاولات الرئيس فرض الأحكام العرفية يعتبر بمثابة "تمرّد دستوري أو انقلاب"، مما زاد من الضغوط على الرئيس، الذي سيواجه تصويتًا على عزله في البرلمان يوم السبت.

وسبق أن حاول يون فرض الأحكام العرفية بزعم ضرورة "القضاء على القوى المعادية للدولة" وادّعى أن الحزب الديمقراطي الليبرالي متعاطف مع كوريا الشمالية.

إلا أن موجة الاحتجاجات العارمة والرفض الشعبي الواسع دفعته للتراجع بعد ست ساعات فقط، وسط تهديدات من 190 نائبًا برلمانيًا بالتصويت ضد المرسوم.

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