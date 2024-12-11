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موكب الشعلة التقليدي على شرف الحائزين على جائزة نوبل للسلام لعام 2024، أوسلو، النرويج، 10.12.2024
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فيديو. جائزة نوبل للسلام 2024: موكب لتكريم الناجين من القصف الذري في أوسلو

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أقيم موكب الشعلة التقليدي في أوسلو يوم الثلاثاء تكريماً للفائزين بجائزة نوبل للسلام لعام 2024

تسلم ثلاثة من الناجين من القصف الذري الأمريكي لليابان جائزة نوبل للسلام لعام 2024 نيابة عن منظمة نيهون هيدانكيو، التي تكرس جهودها لنزع الأسلحة النووية.

وقد تم تكريم تيرومي تاناكا وشيجيميتسو تاناكا وتوشيوكي ميماكي في حفل رسمي مهيب. من شرفة فندق جراند، لوح الفائزون الثلاثة بأيديهم بينما هتفت الحشود في الشارع أدناه، حاملين المشاعل ومرددين شعار "لا مزيد من الحروب".

وأشار رئيس لجنة نوبل، يورغن واتن فريدنيس، إلى أن الجائزة، التي تم الإعلان عنها في أكتوبر، منحت للمجموعة "تقديرا لإثباتها من خلال شهادات الشهود أنه لا ينبغي استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى".

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