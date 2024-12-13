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قرية سانتا كلوز الترفيهية
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فيديو. قرية بابا نويل تعج بزوار الكريسماس وسط أجواء ساحرة في لابلاند

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تشهد مدينة روفانيمي، عاصمة إقليم لابلاند في فنلندا، توافدًا كثيفًا للسياح مع اقتراب موسم الكريسماس، حيث يأتي الزوار من مختلف أنحاء العالم لمقابلة سانتا كلوز، ومشاهدة الشفق القطبي، والاستمتاع بجمال أرض العجائب الشتوية.

ووفقًا للإحصاءات، فقد سجلت المدينة أكثر من 1.2 مليون ليلة مبيت، بزيادة 30% مقارنة بالعام السابق. هذا الارتفاع الكبير في أعداد السياح أثار مخاوف السكان المحليين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير السياحة الجماعية على حياتهم اليومية. ووفقًا للسكان، تسبب الإقبال السياحي في ارتفاع أسعار الإيجارات وتقلص توافر المساكن طويلة الأجل، مما حول وسط المدينة إلى "مكان عابر" يغلب عليه الطابع السياحي.

وتباينت الآراء بشأن الحلول، فقد دعا البعض إلى فرض لوائح أكثر صرامة على الإيجارات قصيرة الأجل، بينما رأى آخرون في السياحة فرصة اقتصادية تعزز النمو المحلي. وأكد رئيس البلدية، أولا كيرسيكا فاينيو، على أهمية إيجاد توازن بين نمو القطاع السياحي ورفاهية السكان، مشيرًا إلى الحاجة لتشريع وطني يضمن تحقيق هذا التوازن.

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