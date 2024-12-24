فيديو. انهيار جسر في البرازيل يُسفر عن قتيلين وعشرات المفقودين

ووثقت مقاطع مصورة التقطها السكان المحليون لحظات انهيار الجسر، حيث أظهرت سيارات وشاحنات تسقط في النهر. وأظهرت لقطات أخرى آثار الحادث والدمار الكبير الذي لحق بالجسر، والذي يبلغ طوله 533 متراً وتم بناؤه في الستينيات وهو على بعد 1,300 كيلومتر شمال العاصمة برازيليا، ويربط بين مدينتي "إستريتو" و"أغويارنوپوليس".

وقد زاد من تعقيد عملية الإنقاذ تسرب حمض الكبريتيك من إحدى الشاحنات التي كانت تعبر الجسر لحظة الحادث، مما فاقم خطورة الوضع. وأعلنت الشرطة والإدارة الوطنية للطرق في البرازيل بدء تحقيقات فورية وموسعة للكشف عن أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات بدقة.

ويطالب السكان والجهات المحلية بإجراءات فورية لضمان سلامة البنية التحتية وتجنب وقوع كوارث مشابهة مستقبلاً.