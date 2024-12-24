فيديو. مطعم الجليد في روفانيمي بفنلندا.. وجهة لا بد منها لعشاق المغامرات الشتوية

ويتميز المطعم بتصميمه الفريد، حيث بُني بالكامل من الثلج والجليد، مما يوفر أجواءً ساحرة للزوار. كما يقدم المطعم قائمة طعام متنوعة تشمل أطباق متنوعة تُقدم على أطباق جليدية، مما يضفي لمسة فريدة على تجربة تناول الطعام.

بالإضافة إلى تجربة تناول الطعام، يمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الشتوية في "عالم رجل الثلج"، مثل التزلج على المنحدرات الجليدية والتزلج على الجليد، مما يجعل الزيارة تجربة شتوية متكاملة.

ويفتح المطعم أبوابه خلال فصل الشتاء، حيث يُعاد بناؤه سنويًا لضمان تقديم تجربة جديدة ومميزة للزوار في كل موسم. يُنصح بالحجز المسبق لضمان توفر الأماكن، خاصة خلال فترات الذروة السياحية.