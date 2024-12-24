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سانتا كلوز مع أصدقائه داخل المطعم الجليدي في فنلندا
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فيديو. مطعم الجليد في روفانيمي بفنلندا.. وجهة لا بد منها لعشاق المغامرات الشتوية

يُعد مطعم الجليد في روفانيمي، فنلندا، وجهة لا غنى عنها للمسافرين الباحثين عن تجارب فريدة في أجواء شتوية ساحرة. يقع المطعم داخل "عالم رجل الثلج" في قرية سانتا كلوز الشهيرة، على بعد 8 كيلومترات من مركز مدينة روفانيمي.

ويتميز المطعم بتصميمه الفريد، حيث بُني بالكامل من الثلج والجليد، مما يوفر أجواءً ساحرة للزوار. كما يقدم المطعم قائمة طعام متنوعة تشمل أطباق متنوعة تُقدم على أطباق جليدية، مما يضفي لمسة فريدة على تجربة تناول الطعام.

بالإضافة إلى تجربة تناول الطعام، يمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الشتوية في "عالم رجل الثلج"، مثل التزلج على المنحدرات الجليدية والتزلج على الجليد، مما يجعل الزيارة تجربة شتوية متكاملة.

ويفتح المطعم أبوابه خلال فصل الشتاء، حيث يُعاد بناؤه سنويًا لضمان تقديم تجربة جديدة ومميزة للزوار في كل موسم. يُنصح بالحجز المسبق لضمان توفر الأماكن، خاصة خلال فترات الذروة السياحية.

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