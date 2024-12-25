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"تحضير كعك "سكوتِسِيلِه دومنولوي" التقليدي في رومانيا احتفالًا بعيد الميلاد
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فيديو. تحضير كعك "سكوتِسِيلِه دومنولوي" التقليدي في رومانيا احتفالًا بعيد الميلاد

في منطقة مولدافيا الشرقية في رومانيا، تحضر النساء الكعك التقليدي لعيد الميلاد، المعروف باسم "سكوتِسِيلِه دومنولوي". يُعد هذا الكعك جزءًا من تقاليد المنطقة، ويُحتفل به تكريمًا لميلاد يسوع المسيح، إذ يرمز إلى الحفاظ الذي كان يُلف فيه عند ولادته.

يبدأ التحضير قبل يومين من عيد الميلاد، حيث تُصنع الكعكات من العسل والسكر والجوز، وتُخبز في الفرن ثم تُبارك في الكنيسة. بعد ذلك، تُقدّم كصدقات للمحتفلين في ليلة عيد الميلاد، بمناسبة نهاية فترة الصيام.

وتعود وصفة هذا الكعك إلى مئات السنين، وقد تم تمريرها من جيل إلى جيل، مع تكييفها حسب الزمن.

تُمرر إكاترينا هوليا، التي تعلمت سر تحضير الكعك من والدتها، هذا التقليد الآن إلى حفيدتها وزوجة ابنها. كل عام، تُساعدها نساء من المنطقة على تحضير الكعك، وذلك للحفاظ على هذه التقاليد للأجيال القادمة.

وأثناء التحضير، تُغنى الترانيم الدينية، مما يجعل العملية جزءًا من تقاليد العائلة التي تُنقل عبر الأجيال.

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