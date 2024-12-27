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مشاركون في إحياء الذكرى العشرين لتسونامي المحيط الهندي في بان نام خيم بتايلاند، يضعون الشموع تكريماً للضحايا.
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فيديو. تايلاند: إحياء الذكرى العشرين لتسونامي المحيط الهندي في بان نام خيم

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شهدت قرية بان نام خيم التايلاندية إحياءً لذكرى مرور 20 عامًا على تسونامي المحيط الهندي، الذي ضرب المنطقة في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث.

وسار المعزون في القرية حاملين الشموع عبر النصب التذكاري المخصص لضحايا التسونامي، ووضعوا الشموع أمام لافتة تذكارية تم إنشاؤها على الرمال. وتعتبر بان نام خيم، الواقعة في محافظة فانغ نغا، من أكثر المناطق تأثراً في تايلاند جراء الموجة المدمرّة.

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عبر واتانا سيتيراشوت، الذي فقد عمه وعمته في التسونامي، وأصبح الآن مديرًا في دار الأيتام التي استقبلته، عن حزنه في هذه المناسبة قائلاً: "الشعور اليوم يجعلني حزينًا للغاية لأنني فقدت كل شيء في دقيقة أو دقيقتين".

في 26 ديسمبر 2004، أدى زلزال قوي قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى تسونامي اجتاح عدة دول، ما أسفر عن مقتل حوالي 230,000 شخص في أكثر من 12 دولة. في تايلاند وحدها، لقي أكثر من 8,000 شخص حتفهم جراء التسونامي، ولا يزال العديد منهم في عداد المفقودين.

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