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حفل تكريم ييمانيا، الإله الذي تحتفل به ديانة اليوروبا الأفريقية، على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، السبت 28 ديسمبر 2024.
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فيديو. البرازيليون يحتفلون بإلهة البحر على شواطئ ريو دي جانيرو ويرحبون بالعام الجديد

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تجمع مئات من أتباع الديانات الأفرو-برازيلية على شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو دي جانيرو، لتكريم إلهة البحر "يمنجا" في طقس تقليدي لاستقبال العام الجديد. ارتدى المشاركون ألبسة بيضاء ورقصوا على أنغام الطبول التقليدية التي تميز هذه الممارسات الروحانية.

وشملت الطقوس تزيين قوارب صغيرة بالزهور والشموع وعروض رمزية أخرى، قبل دفعها إلى البحر كقرابين لإلهة البحر. وقالت الراقصة كاميلا فيريرا دا كروز: "إنه احتفال بالحياة وبالشعوب"، راجية أن يكون عام 2025 أفضل للجميع.

تعود جذور ديانة كاندومبليه إلى بداية القرن التاسع عشر، حيث نقلها إلى البرازيل الأفارقة القادمون من القارة السمراء والذين استُعبدوا على يد المستعمرين الأوروبيين. بينما تمثل أمباندا ديانة أفرو-برازيلية أخرى، وهي تمزج بين التقاليد الإفريقية وعناصر من الكاثوليكية الرومانية والمعتقدات الأمريكية الأصلية.

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