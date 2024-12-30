فيديو. البرازيليون يحتفلون بإلهة البحر على شواطئ ريو دي جانيرو ويرحبون بالعام الجديد

وشملت الطقوس تزيين قوارب صغيرة بالزهور والشموع وعروض رمزية أخرى، قبل دفعها إلى البحر كقرابين لإلهة البحر. وقالت الراقصة كاميلا فيريرا دا كروز: "إنه احتفال بالحياة وبالشعوب"، راجية أن يكون عام 2025 أفضل للجميع.

تعود جذور ديانة كاندومبليه إلى بداية القرن التاسع عشر، حيث نقلها إلى البرازيل الأفارقة القادمون من القارة السمراء والذين استُعبدوا على يد المستعمرين الأوروبيين. بينما تمثل أمباندا ديانة أفرو-برازيلية أخرى، وهي تمزج بين التقاليد الإفريقية وعناصر من الكاثوليكية الرومانية والمعتقدات الأمريكية الأصلية.