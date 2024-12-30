فيديو. هونغ كونغ تحتفل بأول عرض للطائرات المسيّرة مع الألعاب النارية لدعم الحفاظ على الباندا

استمر العرض الجوي لمدة 10 دقائق، وشمل 1,000 طائرة مسيرة، بعضها مزوّد بالألعاب النارية، حلقت فوق ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ لتشكيل صور فنية لصور الباندا العملاقة. وفي بعض أجزاء العرض، أضاءت الطائرات السماء بالألعاب النارية، فيما شكلت المسيّرات الأخرى صورة ثلاثية الأبعاد للباندا التي كانت تدور ببطء في السماء.

تأتي هذه الفعالية في إطار سلسلة من الأنشطة التي أطلقتها هونغ كونغ في الأسابيع الأخيرة، والتي تشمل معارض وكرنفالًا مخصصًا لحيوان الباندا، وذلك بعد أن قدمت بكين لهونغ كونغ زوجًا من الباندا العملاقة، يحملان اسم "أن أن" و"كي كي".

وبذلك يرتفع عدد الباندا العملاقة في هونغ كونغ إلى ستة، جميعهم يقيمون في "أوشن بارك" الذي يضم معارض الحيوانات والألعاب الترفيهية.