Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
هونغ كونغ تحتفل بأول عرض للطائرات المسيرة مع الألعاب النارية لدعم الحفاظ على الباندا
No Comment

فيديو. هونغ كونغ تحتفل بأول عرض للطائرات المسيّرة مع الألعاب النارية لدعم الحفاظ على الباندا

آخر تحديث:

حدث استثنائي شهدته هونغ كونغ يوم السبت، إذ تجمع المئات لمتابعة أول عرض للطائرات المسيرة المزودة بالألعاب النارية في المدينة، وذلك ضمن حملة لزيادة الوعي والدعم لمشروع الحفاظ على حيوانات الباندا.

استمر العرض الجوي لمدة 10 دقائق، وشمل 1,000 طائرة مسيرة، بعضها مزوّد بالألعاب النارية، حلقت فوق ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ لتشكيل صور فنية لصور الباندا العملاقة. وفي بعض أجزاء العرض، أضاءت الطائرات السماء بالألعاب النارية، فيما شكلت المسيّرات الأخرى صورة ثلاثية الأبعاد للباندا التي كانت تدور ببطء في السماء.

تأتي هذه الفعالية في إطار سلسلة من الأنشطة التي أطلقتها هونغ كونغ في الأسابيع الأخيرة، والتي تشمل معارض وكرنفالًا مخصصًا لحيوان الباندا، وذلك بعد أن قدمت بكين لهونغ كونغ زوجًا من الباندا العملاقة، يحملان اسم "أن أن" و"كي كي".

وبذلك يرتفع عدد الباندا العملاقة في هونغ كونغ إلى ستة، جميعهم يقيمون في "أوشن بارك" الذي يضم معارض الحيوانات والألعاب الترفيهية.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان