فيديو. نازحو غزة يواجهون شتاءً قاسياً وسط نقص حاد في الاحتياجات الأساسية

دمرت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة العديد من الخيام التي يأوي إليها الآلاف من المدنيين، ما تركهم في العراء. وقد تآكلت الخيام التي مر عليها أكثر من عام، مما جعلها غير صالحة للإقامة.

وصف المسؤولون المحليون هذه الخيام بـ "ثلاجات الموت"، حيث تتسلل البرودة والمطر إلى داخلها. وفيما تزداد الأوضاع سوءًا، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يوم الإثنين عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب البرد القارس إلى سبع حالات خلال أسبوع واحد.

في هذا السياق، دعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة، محذرة من انهيار النظام الصحي في القطاع في ظل الظروف القاسية التي يمر بها سكانه.