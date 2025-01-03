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أقيمت يوم الخميس في بودغوريتسا، عاصمة الجبل الأسود، وقفة جماعية على ضوء الشموع في بودغوريتسا، حيث تشيع الأمة 12 ضحية من ضحايا إطلاق النار
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فيديو. مونتينيغرو: وقفة احتجاجية على ضوء الشموع لوداع ضحايا حادث إطلاق النار المأساوي

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في بودغوريتشا، عاصمة الجبل الأسود، نظمت وقفة احتجاجية حاشدة يوم الخميس لإحياء ذكرى 12 ضحية سقطوا في حادث إطلاق نار عشوائي. انضم الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش وزوجته إلى الآلاف الذين تجمعوا في الساحة الرئيسية، حيث أضاءوا الشموع تكريما للضحايا في لحظة تأمل وحزن.

وقد وقع الحادث المروع يوم الأربعاء في بلدة سيتينيي، حيث أطلق مسلح النار على 12 شخصا، بينهم طفلان، قبل أن يقتل نفسه. الهجوم العنيف أسفر أيضا عن إصابة أربعة آخرين على الأقل، ويعتقد أن إطلاق النار جاء بعد شجار في حانة محلية.

الشرطة حددت هوية مطلق النار على أنه أكو مارتينوفيتش، البالغ من العمر 45 عاما، الذي قتل صاحب الحانة وأفراد عائلته، قبل أن يفر من موقع الحادث. وبعد مطاردة، تمكنت السلطات من محاصرة المهاجم الذي أطلق النار على نفسه.

وأوضحت الشرطة أن المهاجم كان قد حكم عليه في عام 2005 بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب سلوكه العنيف، وكان قد استأنف مؤخرا إدانته بحيازة أسلحة غير قانونية.

كانت هذه ثاني حادثة من نوعها في المدينة خلال السنوات الثلاث الماضية.

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