فيديو. مونتينيغرو: وقفة احتجاجية على ضوء الشموع لوداع ضحايا حادث إطلاق النار المأساوي

وقد وقع الحادث المروع يوم الأربعاء في بلدة سيتينيي، حيث أطلق مسلح النار على 12 شخصا، بينهم طفلان، قبل أن يقتل نفسه. الهجوم العنيف أسفر أيضا عن إصابة أربعة آخرين على الأقل، ويعتقد أن إطلاق النار جاء بعد شجار في حانة محلية.

الشرطة حددت هوية مطلق النار على أنه أكو مارتينوفيتش، البالغ من العمر 45 عاما، الذي قتل صاحب الحانة وأفراد عائلته، قبل أن يفر من موقع الحادث. وبعد مطاردة، تمكنت السلطات من محاصرة المهاجم الذي أطلق النار على نفسه.

وأوضحت الشرطة أن المهاجم كان قد حكم عليه في عام 2005 بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب سلوكه العنيف، وكان قد استأنف مؤخرا إدانته بحيازة أسلحة غير قانونية.

كانت هذه ثاني حادثة من نوعها في المدينة خلال السنوات الثلاث الماضية.