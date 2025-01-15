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مهرجان فيفشاني الشتوي في مقدونيا الشمالية: احتفال بتقاليد عمرها 1400 عام
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فيديو. مهرجان فيفشاني الشتوي في مقدونيا الشمالية: احتفال بتقاليد عمرها 1400 عام

تحولت قرية فيفشاني في مقدونيا الشمالية إلى مركز للاحتفالات الملونة والصاخبة بمناسبة مهرجانها الشتوي السنوي. يعتبر المهرجان واحدًا من أقدم التقاليد في المنطقة، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 1400 عام، ويجمع بين الطقوس الوثنية القديمة والاحتفالات المعاصرة.

شارك المحتفلون في موكب حافل بشوارع قرية فيفشاني في مقدونيا الشمالية، مرتدين أقنعة مبتكرة مستوحاة من الأساطير والمعتقدات القديمة مثل الشياطين والكائنات الخيالية. تأتي هذه الاحتفالية ضمن تقاليد السنة الجديدة وفقًا للتقويم اليولياني، حيث تجمع بين الطقوس الوثنية القديمة والفرح الجماعي الذي يعمّ القرية.

وقال أنطونيو ليسوكي، أحد سكان فيفشاني: "يعد مهرجان فيفشاني جزءًا مهمًا من تاريخنا، ونحن فخورون به. الأقنعة تُصنع هنا منذ أكثر من 1400 عام." وأضاف: "الكل مرحب به في فيفشاني، فالناس هنا معروفون بحفاوتهم، ويمكن للزوار الاستمتاع بالطعام المحلي والمشروبات الدافئة."

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