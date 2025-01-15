فيديو. مهرجان فيفشاني الشتوي في مقدونيا الشمالية: احتفال بتقاليد عمرها 1400 عام

شارك المحتفلون في موكب حافل بشوارع قرية فيفشاني في مقدونيا الشمالية، مرتدين أقنعة مبتكرة مستوحاة من الأساطير والمعتقدات القديمة مثل الشياطين والكائنات الخيالية. تأتي هذه الاحتفالية ضمن تقاليد السنة الجديدة وفقًا للتقويم اليولياني، حيث تجمع بين الطقوس الوثنية القديمة والفرح الجماعي الذي يعمّ القرية.

وقال أنطونيو ليسوكي، أحد سكان فيفشاني: "يعد مهرجان فيفشاني جزءًا مهمًا من تاريخنا، ونحن فخورون به. الأقنعة تُصنع هنا منذ أكثر من 1400 عام." وأضاف: "الكل مرحب به في فيفشاني، فالناس هنا معروفون بحفاوتهم، ويمكن للزوار الاستمتاع بالطعام المحلي والمشروبات الدافئة."