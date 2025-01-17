فيديو. تقدم الجهود المبذولة لاحتواء تسرب النفط من الناقلة المحتجزة مع اكتمال الحاجز التقني

استكمل رجال الإنقاذ ومقر العمليات يوم الجمعة بناء هيكل تقني حول الناقلة الغارقة فولغانفت-239 يوم الجمعة.

وذكر مقر العمليات: "سيوفر الطريق حول الناقلة إمكانية الوصول إليها، وسيصبح حاجزًا موثوقًا به أمام احتمال انتشار المنتجات النفطية في البحر وسيسمح بضخ زيت الوقود".

يستمر العمل على القضاء على تسرب زيت الوقود في مضيق كرشينسكي، في إقليم كراسنودار، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول. ووفقًا لوزارة حالات الطوارئ، تم جمع 167,282 طنًا من الرمال والتربة الملوثة، وتم إزالة 127,282 طنًا. ويراقب رجال الإنقاذ أكثر من 910 كيلومترات من ساحل البحر الأسود.

في 15 ديسمبر، غرقت ناقلتا "فولغونفت" روسيتان تحملان منتجات نفطية في مضيق كيرتش. انشطرت إحدى السفينتين إلى نصفين.

تم إجلاء البحارة، لكن أحدهم توفي بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم. يقدر خبراء من أكاديمية العلوم الروسية أن ما يقرب من 1,500 طن من زيت الوقود تسرب من كل ناقلة.