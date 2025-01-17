فيديو. راكب أمواج هوائية يحقق قفزة تاريخية فوق طائرة في كيب تاون

وقال ووكر بعد الإنجاز: "كل شيء كان متناسقًا تمامًا. لوك كان يطير على ارتفاع منخفض، فقفزت فوقه، أكملت الدورة بشراعي، ونظرت إلى داخل قمرة القيادة". من جانبه، وصف سيبييلا اللحظة بـ"السريالية" حيث شاهد ووكر يقفز فوق طائرته.

هذه القفزة التاريخية جاءت بعد عامين من التحضيرات، وقد استخدم الطيار طائرة من نوع ( Carbon Cub EX)، في حين تدرب ووكر على قفزاته التدريبية باستخدام الشراع.

يُعدّ الإنجاز خطوة هامة في تاريخ الرياضات الجوية، حيث أضاف لاسي ووكر ولأول مرة تحديًا جديدًا في عالم القفزات الجوية، معززًا بذلك روح الإبداع والتحدي في الرياضات المائية والجوية.