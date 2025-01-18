فيديو. رومانيا: إطعام القطط الضالة بإعادة تدوير عبوات بلاستيكية.. بوخارست فعلتها

وجاءت هذه المبادرة بفضل جمعية "ساشي" بالتعاون مع هيئة الإشراف وحماية الحيوانات، ما يتيح للجميع المساهمة دون أي تكلفة إضافية.

وقد تلقى المشروع اهتمامًا كبيرًا منذ مرحلته التجريبية، حيث تم تمويله من ميزانية العاصمة، بينما تكفلت منظمة دولية غير حكومية بالتبرع بالطعام لمدة عام كامل.

حتى الآن، تم تركيب هذه الآلات في ثلاث حدائق رئيسية في بوخارست: تينيريتولوي، سيركولوي، وفلوريسكا، حيث أصبحت وجهة محببة للأفراد الراغبين في تقديم العون للقطط وإعادة تدوير النفايات في الوقت نفسه.

تُبرز هذه المبادرة الجانب الإنساني والبيئي لسكان بوخارست، وتؤكد على إمكانية إيجاد حلول مبتكرة للتحديات اليومية. وبفضل هذا المشروع، يمكن للزوار إحداث تغيير إيجابي في حياة القطط المشردة ومكافحة التلوث البلاستيكي، مما يجعل الحدائق أماكن تجمع تجمع بين العطاء والاستدامة.