فيديو. زلزال بقوة 6.4 درجة يهز جنوب تايوان ويخلف 27 إصابة

وقع الزلزال عند الساعة 12:17 صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد 38 كيلومترا جنوب شرق قاعة مقاطعة تشيايي، على عمق 10 كيلومترات، وفقا لإدارة الطقس المركزية في تايوان. وقد سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة أقل بقليل من 6 درجات.

في مدينة تاينان، تم إنقاذ ستة أشخاص، من بينهم رضيع في شهره الأول، من منزل منهار. كما تم إنقاذ ثلاثة آخرين من مصاعد عالقة جراء الزلزال.

فيما تعرض جسر تشووي على طريق سريع في المقاطعة لأضرار ملحوظة، رغم عدم ورود تقارير عن وقوع وفيات.

تواصل السلطات المحلية تقييم الأضرار، بينما يعمل السكان على تنظيف وإصلاح الأضرار التي تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة.