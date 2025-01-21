فيديو. دونالد ترامب يحتفل بتنصيبه على أنغام النشيد الوطني الأمريكي

أقيمت المراسم في القاعة المستديرة بمبنى الكابيتول، حيث اقتصر الحضور على كبار الشخصيات السياسية وأعضاء الحكومة والكونغرس، إضافة إلى أفراد من عائلة ترامب.

اختار الرئيس مغني التينور الأوبرالي كريستوفر ماتشيو لتقديم النشيد الوطني، وهو اختيار يعكس طابع المناسبة الرسمية، بعيدًا عن الأسماء البارزة التي عادة ما تشارك في مثل هذه الاحتفالات.

في عام 2021، غنت ليدي غاغا النشيد الوطني خلال تنصيب الرئيس جو بايدن، بينما أدت بيونسيه النشيد ذاته في حفل تنصيب باراك أوباما عام 2013، وكشفت لاحقًا أنها غنّت مع تسجيل مسبق.