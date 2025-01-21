Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
الرئيس المنتخب ترامب وزوجته ميلانيا في استقبال الرئيس جو بايدن وزوجته لدى وصولهما إلى البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 20.01.2025
No Comment
آخر تحديث:

فيديو. تنصيب الرئيس الأمريكي الـ47: حضور محدود بسبب الطقس وآلاف المؤيدين يتابعون الحدث من الخارج

في ظل طقس متجمد، شهدت الولايات المتحدة مراسم تنصيب رئيسها الـ47 في القاعة المستديرة بمبنى الكابيتول، حيث اقتصر الحضور داخل القاعة على نحو 600 شخص، من بينهم أعضاء الكونغرس، وأعضاء مجلس الوزراء المعينين، وعائلة الرئيس، إضافة إلى شخصيات بارزة في مجالي السياسة والأعمال.

هذا العدد المحدود يعكس انخفاض الحضور مقارنة بالاحتفالات التقليدية السابقة التي كانت تُقام في المتنزه الوطني أمام عشرات الآلاف من المواطنين.

ومع ذلك، احتشد آلاف المؤيدين خارج المبنى، سواء في ساحة الكابيتول أو على جانبي الطريق المؤدي إلى المراسم.

وتابع هؤلاء الحدث مباشرة، متجمعين في مشهد شبيه بالحشود على جانبي سباق فرنسا للدراجات، حيث توافد العديد منهم لاغتنام فرصة إلقاء نظرة ولو عابرة على الرئيس الذي جدّد عهده بمواصلة مساعيه "لإعادة أمريكا إلى عظمتها" خلال فترة رئاسته الثانية.

ألقى الرئيس دونالد ترامب كلمته في القاعة المستديرة أمام الحاضرين، مجددًا التزامه بخدمة البلاد واستكمال جهوده في تحقيق رؤيته لأمريكا. ورغم الظروف الجوية الباردة، جسّد الحضور الخارجي الحماس الشعبي تجاه هذا الحدث التاريخي.

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان