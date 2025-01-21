فيديو. تنصيب الرئيس الأمريكي الـ47: حضور محدود بسبب الطقس وآلاف المؤيدين يتابعون الحدث من الخارج

هذا العدد المحدود يعكس انخفاض الحضور مقارنة بالاحتفالات التقليدية السابقة التي كانت تُقام في المتنزه الوطني أمام عشرات الآلاف من المواطنين.

ومع ذلك، احتشد آلاف المؤيدين خارج المبنى، سواء في ساحة الكابيتول أو على جانبي الطريق المؤدي إلى المراسم.

وتابع هؤلاء الحدث مباشرة، متجمعين في مشهد شبيه بالحشود على جانبي سباق فرنسا للدراجات، حيث توافد العديد منهم لاغتنام فرصة إلقاء نظرة ولو عابرة على الرئيس الذي جدّد عهده بمواصلة مساعيه "لإعادة أمريكا إلى عظمتها" خلال فترة رئاسته الثانية.

ألقى الرئيس دونالد ترامب كلمته في القاعة المستديرة أمام الحاضرين، مجددًا التزامه بخدمة البلاد واستكمال جهوده في تحقيق رؤيته لأمريكا. ورغم الظروف الجوية الباردة، جسّد الحضور الخارجي الحماس الشعبي تجاه هذا الحدث التاريخي.