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أربعة روبوتات شبيهة بالبشر تسير في مركز الابتكار الوطني والمحلي للروبوتات الشبيهة بالبشر
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فيديو. الصين تكشف عن أول مركز لتدريب الروبوتات البشرية في شنغهاي

أطلقت الصين يوم الثلاثاء، أول مركز لتدريب الروبوتات البشرية غير المتجانسة في منطقة بودونغ في شنغهاي.

يحمل المركز اسم "كايلين"، ويهدف إلى تطوير روبوتات متعددة التخصصات تشمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. في الوقت الحالي، يمكن للمركز تدريب أكثر من 100 روبوت، مع خطط لتوسيع هذا العدد ليصل إلى 1000 روبوت بحلول عام 2027.

وسيتعاون مركز "كايلين" مع شركات الروبوتات المحلية لإنشاء قاعدة بيانات ضخمة تضم 10 ملايين مدخل بيانات مادية عالية الجودة بحلول عام 2025، بهدف تعزيز التطبيقات العملية للروبوتات الشبيهة بالبشر في مجالات مثل التصنيع والخدمات العامة.

وفي ظل شيخوخة السكان والمنافسة التكنولوجية العالمية، تعتبر الروبوتات الشبيهة بالبشر حلا محتملا لتحديات القوى العاملة، بالإضافة إلى كونها محركا للابتكار الصناعي. ومن المتوقع أن ينمو سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين ليصل إلى 11.35 مليار يورو بحلول عام 2030.

من جهة أخرى، يخطط المركز في بودونغ للكشف عن الجيل التالي من الروبوت "ديب سنيك"، الذي سيتضمن تقنيات متقدمة لتعزيز المرونة والذكاء. كما تستعد بكين لاستضافة الدورة الافتتاحية للألعاب الرياضية العالمية للروبوتات البشرية في وقت لاحق من هذا العام.

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