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امرأة ترتدي قناعاً لحماية نفسها من تلوث الهواء في سراييفو، البوسنة والهرسك، 22.01.2025
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فيديو. تلوث الهواء يهدد صحة سكان سراييفو: المدينة تعاني من ضباب كثيف لليوم الثاني

غطّى ضباب التلوث الكثيف عاصمة البوسنة، سراييفو لليوم الثاني على التوالي، محولًا المدينة إلى واحدة من أكثر المناطق تلوثًا في أوروبا.

وتعتمد منطقة البلقان بشكل كبير على الفحم والخشب كمصادر للتدفئة خلال فصل الشتاء، ما يؤدي إلى تفاقم تلوث الهواء، خاصة في الأجواء الباردة التي تحتجز الملوثات في الهواء القريب من سطح الأرض.

ويُحذر الخبراء من التأثيرات الصحية الكارثية الناتجة عن سوء نوعية الهواء، حيث يرتبط ذلك بازدياد معدلات الأمراض التنفسية والوفيات المبكرة.

ومع استمرار الاعتماد على الوقود التقليدي، تواجه المنطقة تحديات بيئية وصحية كبيرة، تستدعي حلولًا مبتكرة وسياسات أكثر صرامة.

وأصبحت سراييفو اليوم، التي تُعرف بجمالها الطبيعي وتاريخها العريق، رمزًا للمعاناة البيئية التي تشهدها منطقة البلقان، مما يطرح تساؤلات ملحّة حول مسؤولية الحكومات والمجتمع في مواجهة هذا الخطر الصامت.

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