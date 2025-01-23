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معركة كرات الثلج مع رجال الإطفاء وضباط الشرطة في هيوستن
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فيديو. بين الثلوج والضحكات.. لحظات غير اعتيادية في تكساس أثناء العاصفة الشتوية

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر راهبات يتقاذفن كرات الثلج، ورجال إطفاء هيوستن وهم يخوضون معركة ودية في أجواء شتوية ناصعة البياض، وذلك بعد أن اجتاحت عاصفة شديدة ولاية تكساس وساحل الخليج.

العاصفة، التي طالت مدنا مثل نيو أورلينز وهيوستن، تسببت في اضطراب كبير حيث أغلق الثلج الطرق السريعة، وأوقف الرحلات الجوية، وأدى إلى إغلاق المدارس التي تضم أكثر من مليون طالب، مما أحدث صدمة للسكان الذين لم يعتادوا على مثل هذا الطقس الشتوي القاسي.

ورغم الظروف الجوية القاسية، شهدت بعض المناطق في ولاية ألاباما، مثل مونتغمري، لحظات من المرح حيث استمتع السكان بالتزلج على الثلوج باستخدام سلال الغسيل.

تسببت العاصفة الثلجية النادرة في شل الحياة اليومية في المنطقة، حيث توقعت الأرصاد الجوية أن تصل سماكة الثلوج في نيو أورلينز إلى 12 سم، وهي الكمية الأكبر منذ أكثر من قرن.

وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، أصدرت السلطات تحذيرات غير مسبوقة من العواصف الثلجية في مناطق تكساس-لويزيانا الساحلية، بينما تحولت مناطق شهيرة مثل غالف شورز في ألاباما وشاطئ بينساكولا في فلوريدا إلى مواقع شتوية بامتياز.

وحذر خبراء الأرصاد من أن التجمد الشديد قد يتسبب في أضرار للنباتات، بالإضافة إلى انفجار الأنابيب وانقطاع التيار الكهربائي.

في الوقت ذاته، تم إلغاء نحو 2,000 رحلة جوية، وتأخرت 10,000 رحلة أخرى في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

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