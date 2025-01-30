فيديو. مراسم يابانية قديمة لجلب الحظ والسلامة البحرية في فوكوكا

يقع ضريح ميكاري جينجا في مدينة كيتاكيوشو، ويطل على مضيق كانمون. ويعود تاريخ هذا الطقس، المعروف باسم "ميكاري شينجي"، إلى أكثر من 1800 عام. ويُقام الاحتفال خلال انخفاض المد في أول أيام السنة القمرية الجديدة، حيث يتوجه الكهنة إلى البحر قبل الفجر حاملين مشاعل ضخمة.

بأدواتهم التقليدية، يقوم الكهنة بقطع أعشاب الواكامي التي تنمو على الشعاب الصخرية ويجمعونها في دلاء خاصة. يُعتقد أن هذه الأعشاب، التي تنبت مبكراً في فصل الشتاء القارس، تجلب الحظ السعيد للعام الجديد. وبعد جمعها، تُقدَّم أمام المذبح كقربان مع تلاوة الصلوات لضمان سلامة البحارة وحصولهم على صيد وفير.

وقد تم تصنيف هذا الطقس القديم ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لمحافظة فوكوكا، حيث يجذب سنوياً أعداداً كبيرة من الزوار الذين يوثقون الحدث بالصور. وأعربت إحدى السيدات، التي اعتادت حضور المراسم مع ابنتها كل عام، عن شعورها ببداية العام الجديد مع هذا الطقس، متمنية دوام الصحة والاستمتاع بالأيام القادمة.