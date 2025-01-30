Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
يتوجه الكهنة إلى البحر قبل الفجر حاملين مشاعل ضخمة
No Comment
آخر تحديث:

فيديو. مراسم يابانية قديمة لجلب الحظ والسلامة البحرية في فوكوكا

في محافظة فوكوكا بغرب اليابان، أقام ضريح شنتو تقليداً سنوياً يتمثل في جمع الأعشاب البحرية من المحيط وتقديمها أمام المذبح، وذلك للصلاة من أجل سلامة الملاحة وصيد وفير في العام الجديد.

يقع ضريح ميكاري جينجا في مدينة كيتاكيوشو، ويطل على مضيق كانمون. ويعود تاريخ هذا الطقس، المعروف باسم "ميكاري شينجي"، إلى أكثر من 1800 عام. ويُقام الاحتفال خلال انخفاض المد في أول أيام السنة القمرية الجديدة، حيث يتوجه الكهنة إلى البحر قبل الفجر حاملين مشاعل ضخمة.

بأدواتهم التقليدية، يقوم الكهنة بقطع أعشاب الواكامي التي تنمو على الشعاب الصخرية ويجمعونها في دلاء خاصة. يُعتقد أن هذه الأعشاب، التي تنبت مبكراً في فصل الشتاء القارس، تجلب الحظ السعيد للعام الجديد. وبعد جمعها، تُقدَّم أمام المذبح كقربان مع تلاوة الصلوات لضمان سلامة البحارة وحصولهم على صيد وفير.

وقد تم تصنيف هذا الطقس القديم ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لمحافظة فوكوكا، حيث يجذب سنوياً أعداداً كبيرة من الزوار الذين يوثقون الحدث بالصور. وأعربت إحدى السيدات، التي اعتادت حضور المراسم مع ابنتها كل عام، عن شعورها ببداية العام الجديد مع هذا الطقس، متمنية دوام الصحة والاستمتاع بالأيام القادمة.

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان