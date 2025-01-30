فيديو. الهند وكارثة الغطس المقدس: 30 قتيلا على الأقل في تدافع في مهرجان كومبه ميلا الديني

وفي أجواء من الإيمان والتدفق الجماهيري، انطلق المهرجان في 13 يناير، وهو أكبر تجمع ديني في العالم يُقام كل 12 عامًا. ومن المتوقع أن يصل عدد الحجاج إلى أكثر من 400 مليون شخص خلال الأسابيع الستة المقبلة، ما يشكل تحديًا هائلًا لإدارة الحشود وضمان سلامة المشاركين.

ورغم التدابير الاحترازية، يبقى تنظيم حدث بهذا الحجم تحديًا معقدًا. فقد أقامت السلطات مدينة خيام ضخمة على ضفاف النهر لاستيعاب الآلاف من القديسين والحجاج والسياح، سعياً لضمان تجربة روحانية آمنة وسلسة. ومع ذلك، يكشف التدافع الدامي عن التحديات والمخاطر التي قد ترافق مثل هذه التجمعات الكبرى.