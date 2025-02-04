فيديو. عاصفة ثلجية شديدة تشل الحركة في شمال اليابان

وأفادت شركة "ويزر نيوز" المتخصصة في الأرصاد الجوية، أن منخفضا جويا يتحرك ببطء نحو الشمال، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من عواصف ثلجية في مدينة نيمورو الساحلية.

وتسببت العاصفة في إرباك حركة النقل الجوي، حيث اضطرت الخطوط الجوية اليابانية إلى إلغاء أكثر من 80 رحلة، مما أثر على نحو 4100 مسافر.

وحذرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة من استمرار تساقط الثلوج الكثيفة لعدة أيام مقبلة في مناطق شمال وغرب اليابان، نتيجة لأنماط الضغط الجوي الشتوية القوية.

وتواصل السلطات اليابانية متابعة الوضع عن كثب، متخذة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحد من تأثيرات العاصفة الثلجية على الحياة اليومية.