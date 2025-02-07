فيديو. مظاهرات حاشدة ورفض رسمي وشعبي.. الأردن ينتفض تنديدا بخطة ترامب لتهجير أهل غزة

وضمت المظاهرات أطيافًا مختلفة من المجتمع الأردني، تعكس الرفض الشعبي والرسمي الواسع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية. ورفع المتظاهرون في شوارع عمّان والمدن الأردنية لافتات وملصقات تندد بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرددين هتافات داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، شدد مراد العضايلة، القيادي في حزب الإخوان المسلمين في الأردن، على موقف الشعب الأردني الحاسم بقوله: "نحن نقول لترامب إنه لا مكان لك على الأراضي الأردنية".

في المقابل، يروج الرئيس الأمريكي والمسؤولون الإسرائيليون للخطة باعتبارها "نقلًا طوعيًا" لسكان قطاع غزة الذي أنهكته الحرب، إلا أن الفلسطينيين أكدوا رفضهم القاطع للرحيل عن وطنهم، متمسكين بحقهم في البقاء رغم الضغوط الدولية.