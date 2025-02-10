Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
حفل تنشيط "يوم استقلال دول البلطيق في مجال الطاقة" في فيلنيوس، ليتوانيا، في 9.02.2025.
No Comment
آخر تحديث:

فيديو. دول البلطيق تحتفل بقطع آخر الروابط مع روسيا عبر الانضمام إلى شبكة الطاقة الأوروبية

في خطوة تاريخية ذات أبعاد جيوسياسية عميقة، احتفلت دول البلطيق الثلاث - ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا - يوم الأحد بانضمامها إلى شبكة الطاقة الأوروبية منهية بذلك آخر الروابط التي كانت تربطها بروسيا، التي كانت تزودها بالكهرباء لعقود.

وفي مراسم رمزية أقيمت في العاصمة الليتوانية، أكد قادة دول البلطيق على الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة، التي تمثل تحولا جذريا في البنية التحتية للطاقة في المنطقة. وتعتمد دول البلطيق الآن على الوصلات مع فنلندا والسويد وبولندا.

وتعليقا على هذه الخطوة المهمة، كتب رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيس عبر منصة "إكس": "لقد فعلناها!"

وفي سياق متصل، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي حضرت المراسم إلى جانب الرئيس البولندي: "لقد خفضنا واردات الغاز بنسبة 75%، واليوم، تم دمج آخر شبكات الكهرباء في أوروبا التي كانت لا تزال مرتبطة بروسيا بشكل كامل في سوق الطاقة الداخلي الأوروبي".

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان