فيديو. دول البلطيق تحتفل بقطع آخر الروابط مع روسيا عبر الانضمام إلى شبكة الطاقة الأوروبية

وفي مراسم رمزية أقيمت في العاصمة الليتوانية، أكد قادة دول البلطيق على الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة، التي تمثل تحولا جذريا في البنية التحتية للطاقة في المنطقة. وتعتمد دول البلطيق الآن على الوصلات مع فنلندا والسويد وبولندا.

وتعليقا على هذه الخطوة المهمة، كتب رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيس عبر منصة "إكس": "لقد فعلناها!"

وفي سياق متصل، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي حضرت المراسم إلى جانب الرئيس البولندي: "لقد خفضنا واردات الغاز بنسبة 75%، واليوم، تم دمج آخر شبكات الكهرباء في أوروبا التي كانت لا تزال مرتبطة بروسيا بشكل كامل في سوق الطاقة الداخلي الأوروبي".