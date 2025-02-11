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حرائق تلتهم مساحات شاسعة في باتاغونيا بالأرجنتين منذ 12 يوما
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فيديو. حرائق باتاغونيا في الأرجنتين مستعرة منذ 12 يوما.. والسلطات تكافح لإنقاذ السكان والغابات

واصل رجال الإطفاء والمتطوعون يوم الأحد جهودهم في مكافحة حرائق باتاغونيا المستعرة منذ 12 يوما، والتي أدت إلى مقتل شخص وتدمير عشرات المنازل، إضافة إلى التهام أكثر من 3000 هكتار من الغابات في منطقة محمية قرب مدينة إل بولسون السياحية.

وتستمر النيران في التقدم نحو المدينة، مدفوعة برياح قوية وطقس جاف يضرب المنطقة منذ أيام.

ورغم هطول القليل من الأمطار ليلة الأحد، مما أعطى السكان المحليين والسلطات بعض الوقت للراحة، إلا أن ذلك لم يكن له تأثير كبير على شدة الحرائق.

وأمرت السلطات بإخلاء بعض الأحياء السكنية، حيث تحيط الغابات المشتعلة بمعظم المنازل الواقعة في مسار النيران.

وكان الحريق قد اندلع قبل 12 يوما في المتنزه الذي يستقبل نحو 800 زائر يوميا خلال موسم الصيف.

وفي السياق ذاته، تواصل فرق الطوارئ عملها على مدار الساعة في محاولة للسيطرة على النيران وحماية المناطق السكنية، في وقت تترقب فيه المنطقة تغيرا في الظروف الجوية قد يساعد في احتواء هذه الكارثة البيئية.

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