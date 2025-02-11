فيديو. حرائق باتاغونيا في الأرجنتين مستعرة منذ 12 يوما.. والسلطات تكافح لإنقاذ السكان والغابات

وتستمر النيران في التقدم نحو المدينة، مدفوعة برياح قوية وطقس جاف يضرب المنطقة منذ أيام.

ورغم هطول القليل من الأمطار ليلة الأحد، مما أعطى السكان المحليين والسلطات بعض الوقت للراحة، إلا أن ذلك لم يكن له تأثير كبير على شدة الحرائق.

وأمرت السلطات بإخلاء بعض الأحياء السكنية، حيث تحيط الغابات المشتعلة بمعظم المنازل الواقعة في مسار النيران.

وكان الحريق قد اندلع قبل 12 يوما في المتنزه الذي يستقبل نحو 800 زائر يوميا خلال موسم الصيف.

وفي السياق ذاته، تواصل فرق الطوارئ عملها على مدار الساعة في محاولة للسيطرة على النيران وحماية المناطق السكنية، في وقت تترقب فيه المنطقة تغيرا في الظروف الجوية قد يساعد في احتواء هذه الكارثة البيئية.