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حوت أحدب يبتلع حوتًا أحدبًا قبالة تشيلي قبل أن يطلق سراحه
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فيديو. لحظة مرعبة في مياه تشيلي.. حوت يبتلع شابا لبضع ثوان قبل أن يلفظه والوالد يوثق الحادث

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ابتلع حوت أحدب لفترة وجيزة شابا كان على متن قارب كاياك قبالة باتاغونيا التشيلية قبل أن يلفظه وهو سليم معافي ودون أن يصاب بأي أذى.

وقع الحادث السبت الماضي في باهيا إل أغويلا بالقرب من منارة سان إيسيدرو الواقعة في مضيق ماجلان. وكان أدريان سامانكاس على متن قارب الكاياك حين برز إليه الحوت أثناء التجديف فالتهم المسكينَ ومعه القارب مدة بضع ثوان قبل أن يلفظ الشاب ويمضي إلى حال سبيله.

أما الوالد الذي كان على بعد أمتار قليلة، فقد صور لحظة ابتلاع ابنه وقد سًمع وهو يشجعه على أن يحافظ على هدوء أعصابه. وقد انتشرت صور الحادثة كالنار في الهشيم في كافة أنحاء تشيلي.

وقال الشاب بعد عودته سالما وهو لا يزال غير مصدق أنه نجا: "اعتقدت أنني مت. اعتقدت أنه أكلني وأنه التهمني."

وعلى الرغم من التجربة المرعبة، فقد عاد الأب وابنه إلى الشاطئ بسلام.

تعد هجمات الحيتان على البشر نادرة الحدوث في مياه تشيلي. لكنْ شهدت السنوات الأخيرة زيادة في وفيات هذه الكائنات بسبب الاصطدامات المتكررة مع سفن الشحن.

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