Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
نقل قطيع من الفيلة من حديقة حيوان ملبورن إلى مكان جديد
No Comment

فيديو. نقل قطيع من الفيلة إلى حظيرة جديدة تبلغ مساحتها 21 هكتارًا في حديقة حيوان ويريبي الأسترالية

آخر تحديث:

قطعت تسعة فيلة آسيوية مسافة 35 كيلومترا وعلى مدى خمسة أيام كاملة حيث تم نقلها من حديقة حيوان ملبورن إلى حديقة حيوان ويريبي المفتوحة في أستراليا.

وقد تم نقل تلك الحيوانات في حاوية مكيّفة قبل أن تصل لمقرها الجديد.

وفي مقابلة مصورة قدمتها حديقة حيوان فيكتوريا، قالت لوسي ترولسون، المسؤولة عن مسار الأفيال في حديقة حيوان ويريبي المفتوحة في حديقة حيوان فيكتوريا، "لقد كان عملاً شاقًا للغاية والآن يمكننا أن نقف ونشاهد هذه الحيوانات وهي تتحرك عبر المناظر الطبيعية التي استغرق العمل عليها سنوات طويلة. لقد عشنا لحظة مؤثرة وسعيدة في ذات الوقت"

وبحسب حديقة حيوان فيكتوريا، فقد بلغت تكلفة الحظيرة الجديدة التي تبلغ مساحتها 21 هكتارًا 88 مليون دولار أسترالي أي ما يعادل 53 مليون يورو وقد تم تمويل المشروع من قبل حكومة مقاطعة فيكتوريا.

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان