فيديو. نقل قطيع من الفيلة إلى حظيرة جديدة تبلغ مساحتها 21 هكتارًا في حديقة حيوان ويريبي الأسترالية

وقد تم نقل تلك الحيوانات في حاوية مكيّفة قبل أن تصل لمقرها الجديد.

وفي مقابلة مصورة قدمتها حديقة حيوان فيكتوريا، قالت لوسي ترولسون، المسؤولة عن مسار الأفيال في حديقة حيوان ويريبي المفتوحة في حديقة حيوان فيكتوريا، "لقد كان عملاً شاقًا للغاية والآن يمكننا أن نقف ونشاهد هذه الحيوانات وهي تتحرك عبر المناظر الطبيعية التي استغرق العمل عليها سنوات طويلة. لقد عشنا لحظة مؤثرة وسعيدة في ذات الوقت"

وبحسب حديقة حيوان فيكتوريا، فقد بلغت تكلفة الحظيرة الجديدة التي تبلغ مساحتها 21 هكتارًا 88 مليون دولار أسترالي أي ما يعادل 53 مليون يورو وقد تم تمويل المشروع من قبل حكومة مقاطعة فيكتوريا.