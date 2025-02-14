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حريق شب في معبد بوذي في نيويورك بتاريخ 11 فبراير شباط 2025
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فيديو. مقتل شخصين في حريق بمعبد بوذي في حي برونكس بمدينة نيويورك

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بحسب مصالح الإطفاء في المدينة، فإن الحريق شبّ في أولى ساعات فجر الأربعاء. وذكر العاملون في المعبد أن مصدر النيران كان مدفأة وُضعت بعض الملابس بقربها

لقي شخصان مصرعهما أحدهما كاهن بوذي في اندلاع حريق في معبد بوذي في حي برونكس بنيويورك.

وبحسب مصالح الإطفاء في المدينة، فإن الحريق شبّ في أولى ساعات فجر الأربعاء. وذكر العاملون في المعبد أن مصدر النيران كان مدفأة وُضعت بعض الملابس بقربها.

ولحسن الحظ، فإن أحد الأشخاص قد استيقظ للصلاة وتمكن من تنبيع الآخرين الذين كانوا يغطون في نوم عميق داخل المبنى. ورغم هذه الإجراءات، فقد تم العثور على شخص ميتا في الطابق الثاني من المعبد حيث شبت النيران.

أما الكاهن فقد تم إنقاذه في البداية قبل أن يلفظ أنفاسه بعد نقله إلى المستشفى.

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