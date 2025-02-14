فيديو. الفالنتاين ليس للبشر فقط.. حديقة حيوان شيكاغو تقدم لحيواناتها العزيزة هدايا عيد الحب

وللحيونات نصيب أيضا من الفلنتاين إذ أنها لا تفوّت فرصة الاحتفال بعيد الحب في حديقة حيوان بروكفيلد.

فقد حصل كل من النمر الآموري "ويرل" والدب الكسلان "كارتيك" على اللحوم التي يحبان تناولها داخل "صناديق الشوكولاتة".

كان على نمر آمور ساشا استخدام حاسة الشم لديه للعثور على الحلوى داخل صندوق صُمّم على شكل باقة زهور.

وتلقت الفقمات الرمادية وأسود البحر في كاليفورنيا جيلاتين "كن لي" غير المنكهة، وهو جيلاتين مساعد على الترطيب.

وأخيراً، تلقى نمر الثلج "مالايا" هدية مستوحاة من حلوى "U R Pawsome" مستوحاة من قلب الحلوى مع لحم كان مخبأ بداخلها.