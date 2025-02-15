Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
فيضانات في المناطق التي التهمتها الحرائق بجنوب كاليفورنيا
No Comment

فيديو. جنوب كاليفورنيا: الفيضانات تغمر المناطق التي التهمتها الحرائق قبل فترة

آخر تحديث:

كانت كاليفورنيا قد شهدت في الفترة الماضية حرائق مهولة امتدت إلى هوليوود وأحرقت عشرات المنازل وقد فاقم الجفاف والرياح القوية من هول الكارثة التي خلفت أضرارا مادية وخسائر اقتصادية تقدر بأكثر من 275 مليار دولار وتسببت في إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.

أمطار غزيرة هطلت ليلة الخميس إلى الجمعة على المناطق التي التهمتها الحرائق في جنوب ولاية كاليفورنيا ما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية في مقاطعات لوس أنجلوس و أورانج وفينتورا بالإضافة إلى إنلاند إمباير. وقد غمرت المياه الشوارع وجرفت في طريقها بعض السيارات.

ومن المتوقع أن تعرف المنطقة هطول أمطار جديدة قبل أن تنتقل العاصفة إلى أماكن أخرى ما يفسح المجال أمام السكان لتنظيف ما خلفته الفيضانات.

وكانت كاليفورنيا قد شهدت في الفترة الماضية حرائق مهولة امتدت إلى هوليوود وأحرقت عشرات المنازل وقد فاقم الجفاف والرياح القوية من هول الكارثة التي خلفت أضرارا مادية وخسائر اقتصادية تقدر بأكثر من 275 مليار دولار وتسببت في إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان