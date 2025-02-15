فيديو. جنوب كاليفورنيا: الفيضانات تغمر المناطق التي التهمتها الحرائق قبل فترة

أمطار غزيرة هطلت ليلة الخميس إلى الجمعة على المناطق التي التهمتها الحرائق في جنوب ولاية كاليفورنيا ما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية في مقاطعات لوس أنجلوس و أورانج وفينتورا بالإضافة إلى إنلاند إمباير. وقد غمرت المياه الشوارع وجرفت في طريقها بعض السيارات.

ومن المتوقع أن تعرف المنطقة هطول أمطار جديدة قبل أن تنتقل العاصفة إلى أماكن أخرى ما يفسح المجال أمام السكان لتنظيف ما خلفته الفيضانات.

وكانت كاليفورنيا قد شهدت في الفترة الماضية حرائق مهولة امتدت إلى هوليوود وأحرقت عشرات المنازل وقد فاقم الجفاف والرياح القوية من هول الكارثة التي خلفت أضرارا مادية وخسائر اقتصادية تقدر بأكثر من 275 مليار دولار وتسببت في إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.