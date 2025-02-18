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ثوران بركان إتنا في صقلية، إيطاليا، 14.02.2025
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فيديو. ثوران مذهل لبركان إتنا في صقلية وتحويل مسار الرحلات في مطار كاتانيا

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أجبرت سحب الرماد المتطاير في الغلاف الجوي مطار كاتانيا على تحويل العديد من الرحلات. وقد جذب جمالُ المشهد الآلاف الذين جاؤوا لرؤية البركان المغطى بالثلوج، إلا أن السلطات الإيطالية تدعو إلى توخي الحذر وتنصح الفضوليين بعدم الاقتراب من المنطقة.

اشتد في الأيام الأخيرة نشاط بركان جبل إتنا في صقلية بعد عودته إلى الثوران مجددا في 12 شباط فبراير الجاري ليكون بذلك الأول من نوعه الذي يشهده عام 2025.

منذ يوم الأربعاء، لا تزال الحمم البركانية تتدفق من فوهة بوكا نوفا وتتقدم ببطء نحو الجنوب الغربي دون تهديد مباشر للسكان المحليين.

ومع ذلك، فقد أجبرت سحب الرماد المتطاير في الغلاف الجوي مطار كاتانيا على تحويل العديد من الرحلات.

وقد جذب جمالُ المشهد الآلاف الذين جاؤوا لرؤية البركان المغطى بالثلوج، إلا أن السلطات الإيطالية تدعو إلى توخي الحذر وتنصح الفضوليين بعدم الاقتراب من المنطقة.

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