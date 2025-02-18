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طائرة تابعة لشركة دلتا للخطوط الجوية مقلوبة رأسًا على عقب على مدرج مطار تورونتو بيرسون الدولي، الاثنين 17 فبراير/شباط 2025.
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فيديو. طائرة أمريكية تنقلب عند هبوطها بمطار تورونتو وأحد الركاب يقول إنه بقي معلقا في السقف كالخفاش

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طائرة أمريكية تنقلب عند هبوطها بمطار تورونتو وأحد الركاب يقول إنه بقي معلقا في السقف كالخفاش

تحطمت الاثنين طائرة تابعة لشركة دلتا للخطوط الجوية عند هبوطها في مطار بيرسون بتورونتو. وكانت الطائرة في رحلة انطلقت من مينيابوليس الأمريكية بتجاه تورونتو حين وقع الحادث وانقلبت على السقف. وقد سارعت فرق الإنقاذ إلى المكان حيث تم العثور على جميع الركاب وأفراد الطاقم بحسب مسؤولين في مطار تورونتو.

وأفادت مصالح صحية أنه تم تسجيل ثمانية عشر جريحا على الأقل من بين الركاب الثمانين الذين كانوا على متن المائرة المنكوبة. لكن لحسن الحظ أن الجميع كانت جراحهم طفيفة. وقد وصف أحد المسافرين ما حدث له بالقول إنه كان معلقا في السقف مثل الخفاش بعد انقلاب الطائرة الذي أتى وسط ظروف جوية سيئة.

ولا تزال السلطات تحقق في أسباب وقوع الحادث كما أعلنت أن مدرجيْن سيبقيان مقفليْن للوقوف على حقيقة ما جرى.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من ثلاثة أسابيع من ارتطام وقع في الجو بين طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية ومروحية عسكرية من نوع بلاهوك عند اقترابها من مطار رونالد ريغان الدولي، إضافة إلى حادثتي تحطم طائرتين تابعتين لشركتي الخطوط الجوية الأذرية وجوجو إير في ديسمبر الماضي.

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