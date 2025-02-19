فيديو. ألمانيا تودع الرئيس الراحل هورست كولر في جنازة رسمية

أقيمت مراسم جنازة رسمية للرئيس الألماني الراحل هورست كولر في كاتدرائية برلين في العاصمة.

وقد أشاد الرئيس فرانك فالتر شتاينمر بسلفه الذي وصفه بالشخص "الكريم والمتفاني في خدمة الصالح العام. وأنه لم يأل جهدا ولا طاقة في خدمة المجتمع حتى أواخر أيامه." وأضاف شتاينماير أن الرئيس الراحل قد يعامل الآخرين بمودة وعطف كبيرين على حد تعبيره. كما شدد على "التزام كولر تجاه إفريقيا تلك القارة التي تعلق قلبه بها" كما قال.

وقد حضرت مراسم التشييع عدة شخصيات بارزة في الدولة والمجتمع إضافة إلى العائلة والمقربين من هذا السياسي ورجل الاقتصاد الذي وافته المنية في أول فبراير شباط عن عمر يناهز الواحدة وثمانين عاما.

كما شارك في القداس أيضا، الرئيسان كريستيان وولف جواكيم غاوك إضافة إلى المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.