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ريناتا كارفاليو تجلس على كرسي متحرك خلال مهرجان ما قبل الكارنيفال "كورداو دو بويتاتا" في ريو دي جانيرو، يوم 23 فبراير 2025
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فيديو. ريو دي جانيرو تستقبل الكرنفال بـ99 حفلة.. أكثر من 160 ألف مشارك في الشوارع!

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انطلق موكب كورداو دو بويتاتا في شوارع ريو دي جانيرو يوم الأحد 23 فبراير، جاذباً آلاف الراقصين إلى الشوارع مع دخول المدينة في العد التنازلي النهائي للكرنفال.

مع تبقي خمسة أيام فقط قبل البداية الرسمية للكرنفال في 28 فبراير، تعج شوارع ريو بالفعل بالمحتفلين والفرق الموسيقية التي تستعد للاحتفالات.

وملأ موكب بويتاتا وسط ريو بإيقاعات السامبا وقرع الطبول مع تحرك المشاركين عبر وسط المدينة.

رقص الآلاف من الناس في الشوارع، وكان الكثير منهم يرتدي أزياء متقنة للمناسبة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، اجتذبت 99 حفلة رسمية للكتل والعديد من التجمعات غير الرسمية أكثر من 160,000 مشارك، مما يبرز تزايد الحماس مع اقتراب الاحتفال.

ستبدأ الاحتفالات رسمياً في 28 فبراير، عندما يقوم عمدة المدينة بتسليم مفاتيح المدينة رمزياً إلى الملك مومو، الحاكم التقليدي للكرنفال.

يشير هذا الانتقال الاحتفالي للسلطة إلى بداية الاحتفال الثقافي الأشهر في البرازيل، والذي سيشمل عروض مدارس السامبا الشهيرة في السامبادروم في 2-4 مارس.

وساهمت أنشطة ما قبل الكرنفال في ريو، بما في ذلك طقس مباركة السامبادروم التقليدي الذي يؤديه ممارسو الديانات الأفرو-برازيلية، في بناء الترقب لما يُطلق عليه غالباً "أكبر حفلة في الهواء الطلق على كوكب الأرض".

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