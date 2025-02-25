فيديو. ريو دي جانيرو تستقبل الكرنفال بـ99 حفلة.. أكثر من 160 ألف مشارك في الشوارع!

مع تبقي خمسة أيام فقط قبل البداية الرسمية للكرنفال في 28 فبراير، تعج شوارع ريو بالفعل بالمحتفلين والفرق الموسيقية التي تستعد للاحتفالات.

وملأ موكب بويتاتا وسط ريو بإيقاعات السامبا وقرع الطبول مع تحرك المشاركين عبر وسط المدينة.

رقص الآلاف من الناس في الشوارع، وكان الكثير منهم يرتدي أزياء متقنة للمناسبة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، اجتذبت 99 حفلة رسمية للكتل والعديد من التجمعات غير الرسمية أكثر من 160,000 مشارك، مما يبرز تزايد الحماس مع اقتراب الاحتفال.

ستبدأ الاحتفالات رسمياً في 28 فبراير، عندما يقوم عمدة المدينة بتسليم مفاتيح المدينة رمزياً إلى الملك مومو، الحاكم التقليدي للكرنفال.

يشير هذا الانتقال الاحتفالي للسلطة إلى بداية الاحتفال الثقافي الأشهر في البرازيل، والذي سيشمل عروض مدارس السامبا الشهيرة في السامبادروم في 2-4 مارس.

وساهمت أنشطة ما قبل الكرنفال في ريو، بما في ذلك طقس مباركة السامبادروم التقليدي الذي يؤديه ممارسو الديانات الأفرو-برازيلية، في بناء الترقب لما يُطلق عليه غالباً "أكبر حفلة في الهواء الطلق على كوكب الأرض".