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شبلان باندا توأمان حديثي الولادة، أطلق عليهما اسم منغ هاو ومنغ تيان أو ليني ولوتي، في حديقة حيوان برلين، ألمانيا، الجمعة 6 ديسمبر 2024.
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فيديو. حديقة حيوان برلين تعرض فيديو لتوأمي الباندا "ليني" و"لوتي" وهما يرضعان الحليب

أطلقت حديقة حيوان برلين يوم الخميس، مقاطع فيديو تظهر توأمي الباندا العملاقة "ليني" و"لوتي" وهما يرضعان الحليب من الزجاجة.

ومنذ بداية فبراير، أتيحت الفرصة لزوار الحديقة لمتابعة استكشافات التوأم الفضولية، بالإضافة إلى لحظات احتضانهما الطويلة وفترات نومهما بجانب والدتهما "مينغ مينغ".

وأكدت الحديقة، أن توأم الباندا يتطور بشكل جيد، حيث تتولى والدتهما البالغة من العمر 11 عاما رعايتهما بأفضل شكل ممكن، بينما تتلقى الآن بعض المساعدة. 

ووفقا للحديقة، يتم إرضاع الباندا مرة واحدة يوميا في المساء بزجاجة حليب يقدمها حراسهما.

ولد الشبلان في حديقة حيوان برلين في 22 أغسطس من العام الماضي، وتم تقديمهما للجمهور في ديسمبر تحت اسمي "مينغ هاو" و"مينغ تيان" (واللذان يعنيان "أحلام جميلة" و"أحلام حلوة"). 

بدلا من ذلك، يطلق عليهما أيضا اسما "ليني" و"لوتي"، تكريما لمارلين ديتريش، المولودة في برلين ومنطقة شارلوتنبورغ في العاصمة الألمانية.

تستضيف حديقة حيوان برلين دببة الباندا العملاقة الوحيدة في ألمانيا منذ صيف عام 2017، ويعتبر الشبلان هما الزوج الثاني من دببة الباندا العملاقة التي تولد في ألمانيا. تواجه دببة الباندا العملاقة صعوبة في التكاثر، لذا تستقبل الولادات بترحيب خاص. يعيش حوالي 1800 دب باندا في البرية في الصين، بينما يوجد بضع مئات في الأسر حول العالم.

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