فيديو. في مشهد مؤثر.. فرق الإنقاذ تنقذ حصانًا من الغرق في بركة متجمدة بنيويورك

ووثقت كاميرات الشرطة المحمولة اللحظات الحاسمة التي عاشها الحصان "سلاي"، البالغ وزنه 590 كيلوغراما، وهو يكافح للبقاء فوق سطح الماء المتجمد.

وأظهرت المشاهد المؤثرة أفراد شرطة ساراتوغا سبرينغز ومتطوعين من المدنيين يتحدون البرد القارس في جهود مضنية لإنقاذ الحيوان، بينما تعالت صيحاتهم التشجيعية: "واحد، اثنان، ثلاثة... اسحبوا!" و"تمسك يا بطل، نحن معك!"

وروت مالكة الحصان، آلي إرنست، تفاصيل الحادث قائلة إنها فوجئت برؤية خيولها الثلاثة تلهو فوق البركة المتجمدة عند عودتها من العمل، وهو أمر اعتادوا عليه لسنوات. لكن المشهد سرعان ما تحول إلى كارثة حين وجدت "سلاي"، البالغ من العمر 22 عاما، قد انهار وسقط في المياه العميقة.

بتصرف سريع وشجاعة لافتة، هرعت إرنست إلى موقع الحادث، ممسكة بلجام الحصان لإبقاء رأسه فوق الماء، بينما اتصلت بخدمات الطوارئ طلبا للمساعدة.

وكان الضابط كايل كلينتون أول من استجاب للنداء، حيث تعاون مع إرنست في تثبيت رأس "سلاي" على حافة الجليد، قبل أن ينضم إليهما ضباط آخرون وجيران متطوعون وأفراد من العائلة، إلى جانب اثنين من العاملين لدى جد إرنست.

وبعد محاولات متكررة، نجح الفريق في انتشال الحصان وإخراجه سالما من المياه المتجمدة، في عملية إنقاذ جسدت روح التعاون والإصرار.