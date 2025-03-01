فيديو. النيران تشتعل في قطار خرج عن سكّته شرق جمهورية التشيك

خرج قطار عن سكته قبل ظهر الجمعة في منطقة بريروف شرق جمهورية التشيك ما أدى إلى اشتعال النيران بسبب تسرب سائل مادة سامة وسريعة الاشتعال.

وقد أصدر رجال الإطفاء تحذيرا خاصا بعد أن سرت ألسنة اللهب في العربات وسط تصاعد لأعمدة الدخان الكثيف في الهواء. وكان القطار يقل 17 صهريجا من الوقود شبت النيران في 15 منها.

وقد ذكرت وسائل إعلام محلية بأن كل صهريج كان يحتوي على 60 طن متري من المادة. وقد تم فتح تحقيق في أسباب الحادث التي لا تزال غير معروفة حتى الآن. وتظهر صور التقطت بواسطة طائرة مسيرة تابعة للشرطة عربات القطار وهي تحترق في منطقة هوستوبيتشي ناد بيشفو وسط جهود عمال الإطفاء لإخماد الحريق.